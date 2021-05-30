Втрата свідомості та блювота: з'явилися подробиці смерті українського посла в Таїланді

Андрія Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері.
Стали відомі подробиці смерті колишнього Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Таїланд, а також в Лаосі і М'янмі (за сумісництвом) Андрія Бешти, який помер сьогодні вночі.
За даними поліції Таїланду, ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти не виявлено. Про це заявив представник поліції Таїланду Кіссан Пхатаначарун, повідомляють France 24.
"Попереднє розслідування не показало жодних ознак нападу на нього, жодних ознак нападу чи насильства", - сказав він.
Повідомляється, що Андрія Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері на острові Ко-Ліпе.
Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почував себе добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00 за місцевим часом. Однак, за його словами, він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.
Поліція припускає, що, можливо, смерть посла настала в результаті серцевої недостатності, проте остаточні причини смерті ще не встановлені.
Також поліція Таїланду допитала свідків. Тіло Андрія Бешти передали в місцеву лікарню для проведення розтину, а потім перевезли в поліцейську лікарню Бангкока для подальшого розслідування його причини смерті.
Як відомо, президент Володимир Зеленський звільнив Бешту на початку квітня в контексті планованої ротації, але той, згідно з дипломатичними правилами, перебував у Таїланді, де закривав справи і готувався до повернення в Україну.
Андрій Бешта біографія:
- Народився 14 грудня 1976 року.
- Розпочав дипломатичну кар'єру у 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
- У 1998-2001 роках працював аташе, третім секретарем, другим секретарем Департаменту ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.
- У 2001-2005 роках - другий секретар, перший секретар Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
- У 2005-2007 роках - радник, начальник відділу Департаменту ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.
- У 2007-2011 роках - радник посольства України в Королівстві Таїланд.
- У 2011-2016 роках - заступник директора, в.о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України.
- У листопаді 2015 року призначений президентом України на посаду посла України в Королівстві Таїланд, прибув до Бангкока в січні 2016 року.
- 6 квітня 2021 року був звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла В Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Союз М'янма за сумісництвом.