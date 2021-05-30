Втрата свідомості та блювота: з'явилися подробиці смерті українського посла в Таїланді

Андрій Бешта / Facebook / ukr.embassy.thailand/

Стали відомі подробиці смерті колишнього Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Таїланд, а також в Лаосі і М'янмі (за сумісництвом) Андрія Бешти, який помер сьогодні вночі.

За даними поліції Таїланду, ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти не виявлено. Про це заявив представник поліції Таїланду Кіссан Пхатаначарун, повідомляють France 24.

"Попереднє розслідування не показало жодних ознак нападу на нього, жодних ознак нападу чи насильства", - сказав він.

Повідомляється, що Андрія Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері на острові Ко-Ліпе.

Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почував себе добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00 за місцевим часом. Однак, за його словами, він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.

Поліція припускає, що, можливо, смерть посла настала в результаті серцевої недостатності, проте остаточні причини смерті ще не встановлені.

Також поліція Таїланду допитала свідків. Тіло Андрія Бешти передали в місцеву лікарню для проведення розтину, а потім перевезли в поліцейську лікарню Бангкока для подальшого розслідування його причини смерті.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звільнив Бешту на початку квітня в контексті планованої ротації, але той, згідно з дипломатичними правилами, перебував у Таїланді, де закривав справи і готувався до повернення в Україну.

Андрій Бешта біографія: