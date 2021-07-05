Потоки цвілі та подача по годинах: експерт розповів про водну катастрофу в Криму

У захопленому РФ Криму багато міст страждають від нестачі води.
Достовірних даних про реальний стан з водою у захопленому Росією Криму немає, заявив колишній глава Республіканського комітету з водогосподарського будівництва Олександр Лієв.
"За водою в Криму завжди спостерігали екологічні служби, які включали в себе звіти за міжнародними стандартами і неодноразово в це підключалися моніторингові місії, які були міжнародними. На сьогодні в Криму немає ніяких міжнародних місій і немає ніяких взагалі міжнародними стандартами. І немає взагалі ніякого розуміння, які стандарти беруться за основу", - сказав він Радіо Свобода.
Відзначається, що періодично руслом каналу в Східний Крим пускають і частину води з Білогірського водосховища. Її закачують в річку Біюк-Карасу, потім з водосховища Новоіванівського гідровузла вона вже потрапляє в канал.
Блогер Ігор Корсаков показав, як змішується в каналі підземна артезіанська вода і каламутна волога з річки Біюк-Карасу, в яку скинули воду з Білогірського водосховища.
У той же час в Керч вода Північно-Кримським каналом доходить вже з цвіллю. При цьому одне з міст, яке страждає від нестачі води в Східному Криму - це Судак.
"Зазвичай (вода-ред.) була по годинах. З першої десь до трьох, до чотирьох. Вчора включив з ранку - вже була вода", - каже місцевий житель Абляким Куртаметов.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
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