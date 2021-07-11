Потоп на Закарпатті: потужний удар стихії перетворив вулиці на бурхливі річки

На Закарпаття обрушилася стихія / dsns.gov.ua

У західних областях України після інтенсивних опадів сталося підтоплення дворів, житлових будинків і господарських будівель.

Підтоплення на Закарпатті

У Рахівському районі в чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 домогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, частина автодороги Н 09 Мукачево-Львів (протяжністю 30 м), передавати у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 12: 30 11 липня підтоплень на території Рахівського району не виявлено. Постраждалих і загиблих в результаті стихії немає, дані про наслідки негоди уточнюються.

/ dsns.gov.ua

На Прикарпатті річки вийшли з берегів

Крім того, в Івано-Франківській області інтенсивні опади викликали підйом рівня води в річці Бистриця Надвірнянська.

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Тому протягом вечора суботи прикарпатські рятувальники виїжджали на водойми Надвірнянського району. Всього було врятовано 11 осіб.

/ dsns.gov.ua

Вчора ввечері в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега знаходяться на острові 7 осіб, з них – 6 дітей, і самостійно не можуть дістатися до берега. Рятувальники, які прибули до місця виклику, на човні дісталися до місця знаходження людей і здійснили заходи з їх порятунку.

/ dsns.gov.ua

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Стеобний, яке знаходиться в Ясинянській селищній громаді Рахівського району Закарпатської області в суботу, 10 липня, вулиця перетворилася на бурхливу річку. В населеному пункті у воді опинилися кілька будинків.