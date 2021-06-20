Потоп у Чернівецькій області: десятки сіл опинилися у воді через різку зливу

У Чернівецькій області десятки сіл зіткнулися з серйозними наслідками негоди / Скріншот відео з Facebook Мирослава Фісюк

У Чернівецькій області в результаті раптової сильної зливи затопило десяток населених пунктів. Йдеться про села вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, а також Боянчук. Під'їзні шляхи до населених пунктів залило водою.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Чернівецької облдержадміністрації, підтопило населені пункти колишніх Заставнинського та Хотинського районів. Постраждали домогосподарства, вода розмила під'їзні шляхи до сіл.

На проблемних ділянках вже працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Повені у Криму

У окупованому Росією Криму сильні зливи призвели до повеней. На півострові оголошена надзвичайна ситуація. Зокрема, у Ялті та Керчі, які найбільше постраждали від паводків, що утворилися, за 24 години випала двомісячна норма опадів.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та лікарні опинилися у воді. Стадіон імені 50-річчя Жовтня й зовсім фактично перетворився на басейн.

У Ялті заявили про природну катастрофу. У місті відключили водопостачання, заборонили купатися в морі і виходити з дому