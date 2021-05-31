Потопи та авто, що плавають: Україну накрили потужні грози з градом

В Україні стихія без світла залишила чотири десятки населених пунктів.
В Україні 31 травня пройдуть сильні зливи у західних областях України, через це можливі підтоплення в цих регіонах і підйом рівня води.
Як повідомляє прес-центр ДСНС, через зливи на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) Прута і Сірета проходитимуть підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рівнями. Можуть бути підтоплення.
Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.
У місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).
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Напередодні більшість регіонів України накрили грози з градом: без світла залишилися чотири десятки населених пунктів у трьох областях, йдеться в сюжеті ТСН.
У Запоріжжі затопило центру міста: автомобілі буквально плавали по вікна у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це в місті утворилися затори.
Як повідомляється, потужна злива також накрила вчора і Вінницю. Негода обрушилася раптово, тому через кілька хвилин вулиці перетворилися на річки. Град був такий рясний, що покрив землю. Коли він підтанув, городяни навіть намагалися ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами.
За годину злива припинилася, але град встиг неабияк побити овочі і колір плодових дерев.
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Прогноз погоди на літо 2021:
- Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.
- Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.
- Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень-до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під +40 градусів при майже повній відсутності хмар.