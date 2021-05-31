Потопи та авто, що плавають: Україну накрили потужні грози з градом

Україну накрили дощі і град / pixabay

В Україні 31 травня пройдуть сильні зливи у західних областях України, через це можливі підтоплення в цих регіонах і підйом рівня води.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, через зливи на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) Прута і Сірета проходитимуть підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рівнями. Можуть бути підтоплення.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

У місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).

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Напередодні більшість регіонів України накрили грози з градом: без світла залишилися чотири десятки населених пунктів у трьох областях, йдеться в сюжеті ТСН.

У Запоріжжі затопило центру міста: автомобілі буквально плавали по вікна у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це в місті утворилися затори.

Як повідомляється, потужна злива також накрила вчора і Вінницю. Негода обрушилася раптово, тому через кілька хвилин вулиці перетворилися на річки. Град був такий рясний, що покрив землю. Коли він підтанув, городяни навіть намагалися ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами.

За годину злива припинилася, але град встиг неабияк побити овочі і колір плодових дерев.

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