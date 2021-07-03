"Потураєв отримав у табло": активістка, яка побила нардепа, пригрозила в'язницею "слугам народу"

Ірма Крат / Фейсбук І. Крат

Ірма Крат, яка в кулуарах парламенту напала на народного депутата від Слуги народу Микиту Потураєва, пояснила мотиви свого вчинку.

"Я точно не та жінка, яка народилася, щоб когось боятися", - розповіла вона Telegram-каналу PavlovskyNEWS про наслідки інциденту

За словами Крат, у поліції до неї питань немає. Вона додала, що всі нардепи від Слуги народу, які голосували за відкриття ринку землі, повинні опинитися за гратами.

"Потураєв отримав в табло. Якщо депутат Потураєв хоче писати заяву в поліцію, нехай дзвонить 102", - підкреслила Крат.

Додамо, що голова підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету Ради з питань свободи слова Тетяна Циба повідомила, що у екс-журналістки Ірми Крат, яка напала на нардепа від Слуги народу Микиту Потураєва, заберуть акредитацію до парламенту, повідомляє Укрінформ.

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"Комітет прийняв рішення про позбавлення акредитації і засудив її дії", — сказала Циба.

Нагадаємо, в четвер, 1 липня, в ході брифінгу у Верховній Раді на народного депутата від Слуги народу Микиту Потураєва напала колишня журналістка Ірма Крат.

На відео видно як Крат підійшла до Потураєва і вдарила його кулаком в обличчя.