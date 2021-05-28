Повішення та падіння з великої висоти: в Україні за загадкових обставин загинули школярі

У Кривому Розі підліток випав з вікна багатоповерхівки й загинув / one.kr.ua

У п'ятницю пізно ввечері, 27 травня, у Черкасах батьки вдома знайшли повішеним свого 14-річного сина. До трагедії підліток знаходився у житлі сам.

У ніч на суботу, 28 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області 16-річний хлопчик випав з вікна, розташованого між 8 та 9 поверхами одного з будинків, і загинув, повідомляє tsn.ua з посиланням на відомості правоохоронців.

Видання дізналося, що у Черкасах школяра знайдено мертвим о 22:30 27 травня, а відомості про загибель підлітка у Кривому Розі надійшли до поліції близько 03:30 28 числа.

Сім'я, у якій в Черкасах ріс хлопчик, не вважалася неблагополучною. Сусіди й вчителі висловлювалися про сім'ю лише позитивно.

Правоохоронці забрали телефон та комп'ютер школяра, щоб дізнатися його останні дзвінки й листування.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство з кваліфікувальними ознаками (наприклад, самогубство).

Тіло хлопця, який випав з вікна у Кривому Розі, знайшли біля багатоповерхівки на вул. Мусоргського. Правоохоронці з'ясували, що школяр жив у цій багатоповерхівці.

У Кривому Розі школяр випав з вікна багатоповерхівки та загинув / one.kr.ua

На тілі не знайшли ознаки насильницької смерті. Були знайдені лише травми, які можна отримати у результаті падіння з висоти. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Пізніше в Україні була низка схожих інцидентів – діти пили багато таблеток й отримували отруєння. Зокрема, у місті Боярка (знаходиться під Києвом) дві учениці ліцею наковталися таблеток, одна з дівчаток померла.

Правоохоронці з'ясували, що учениці ліцею подивилися відео з сервісу TikTok, в якому йшлося: "випий 40 таблеток та подивися, що буде".