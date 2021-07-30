Повісився на мотузці від гойдалок: на Рівненщині 9-річний хлопчик вкоротив собі віку

На Рівненщині повісився хлопчик з багатодітної родини / flickr.com

В Рівненській області повісився 9-річний хлопчик. Трагедія сталася в четвер, 29 липня, в селі Кошмаки Вараського району.

Як повідомил у Рівненському обласному центрі екстреної медичної, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблені гойдалки.

Бригада Новорафалівського пункту постійного базування, яка прибула на місце події, констатувала біологічну смерть дитини.

За попередніми даними, хлопчик - з багатодітної сім'ї. Батьків поруч з дитиною в момент інциденту не було. Зараз ситуацію вивчають правоохоронці.

Як повідомляв Главред, в Дніпрі померла 15-річна дівчинка. Вона наклала на себе руки. Самогубець залишила передсмертну записку, в якій вказала причину суїциду. Дівчина була сильно засмучена тим, що не може вступити до навчального закладу. У підсумку, вона повісилася на металевій перекладині.

На початку липня в селищі Тростянець Вінницької області сталася трагедія – 14-річний школяр вчинив самогубство.