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Підвищення цін і жорсткий контроль: Кабмін поміняв правила паркування

31 березня 2021, 16:17

Уряд затвердив цілий пакет змін правил паркування автомобілів в Україні. Як кажуть експерти, досить ймовірно подорожчання цієї послуги.

Паркування
Кабмін поміняв правила паркування в Україні / УНІАН

Кабмін у середу, 31 березня, затвердив зміни правил паркування, які були підготовлені співробітниками Мінрегіону. Про це повідомляється на офіційному порталі уряду. Як кажуть експерти, цілком ймовірно, паркінги в центрах мегаполісів подорожчають, а контроль за фактом оплати послуги буде посилений.

У нових правилах паркування чиновники передбачили такі зміни:

  • Вводиться поняття системи контролю відплати послуг. Йдеться про встановлення програмного забезпечення, яке дозволить в режимі реального часу відстежувати ‒ чи заплатив водій за паркування.
  • Вартість паркування місцева влада зможе визначати, виходячи з реального попиту на місця.
  • На парковках обов'язково повинні бути Зарядні пристрої для електрокарів.
  • Повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською картою з обов'язковою видачею чека.
  • Паркомати стають необов'язковими. Замість них можна використовувати інше обладнання, яке дозволяє фіксувати факт оплати.
  • При оплаті потрібно буде вказувати не тільки час паркування, але і номер автомобіля ‒ щоб уникнути схем, коли водії просто передають один одному талони.
  • Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято в середу, 17 лютого, під час засідання уряду,
  • передбачається спрощення процедури:
  • вибір авто та реєстрація в салоні;
  • підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС;
  • отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято 17 лютого.

Документом передбачається спрощення процедури:

  • вибору авто та реєстрації в салоні;
  • підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС;
  • отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.
Кабмін парковки новини України
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