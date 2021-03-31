Підвищення цін і жорсткий контроль: Кабмін поміняв правила паркування

Кабмін поміняв правила паркування в Україні / УНІАН

Кабмін у середу, 31 березня, затвердив зміни правил паркування, які були підготовлені співробітниками Мінрегіону. Про це повідомляється на офіційному порталі уряду. Як кажуть експерти, цілком ймовірно, паркінги в центрах мегаполісів подорожчають, а контроль за фактом оплати послуги буде посилений.

У нових правилах паркування чиновники передбачили такі зміни:

Вводиться поняття системи контролю відплати послуг. Йдеться про встановлення програмного забезпечення, яке дозволить в режимі реального часу відстежувати ‒ чи заплатив водій за паркування.

Вартість паркування місцева влада зможе визначати, виходячи з реального попиту на місця.

На парковках обов'язково повинні бути Зарядні пристрої для електрокарів.

Повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською картою з обов'язковою видачею чека.

Паркомати стають необов'язковими. Замість них можна використовувати інше обладнання, яке дозволяє фіксувати факт оплати.

При оплаті потрібно буде вказувати не тільки час паркування, але і номер автомобіля ‒ щоб уникнути схем, коли водії просто передають один одному талони.

Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято в середу, 17 лютого, під час засідання уряду,

передбачається спрощення процедури:

вибір авто та реєстрація в салоні;

підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС;

отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.

читайте такожУ Кабміні розповіли, які пенсії очікують ФОПів

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято 17 лютого.

Документом передбачається спрощення процедури: