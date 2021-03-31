Підвищення цін і жорсткий контроль: Кабмін поміняв правила паркування

Уряд затвердив цілий пакет змін правил паркування автомобілів в Україні. Як кажуть експерти, досить ймовірно подорожчання цієї послуги.
Кабмін у середу, 31 березня, затвердив зміни правил паркування, які були підготовлені співробітниками Мінрегіону. Про це повідомляється на офіційному порталі уряду. Як кажуть експерти, цілком ймовірно, паркінги в центрах мегаполісів подорожчають, а контроль за фактом оплати послуги буде посилений.
У нових правилах паркування чиновники передбачили такі зміни:
- Вводиться поняття системи контролю відплати послуг. Йдеться про встановлення програмного забезпечення, яке дозволить в режимі реального часу відстежувати ‒ чи заплатив водій за паркування.
- Вартість паркування місцева влада зможе визначати, виходячи з реального попиту на місця.
- На парковках обов'язково повинні бути Зарядні пристрої для електрокарів.
- Повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською картою з обов'язковою видачею чека.
- Паркомати стають необов'язковими. Замість них можна використовувати інше обладнання, яке дозволяє фіксувати факт оплати.
- При оплаті потрібно буде вказувати не тільки час паркування, але і номер автомобіля ‒ щоб уникнути схем, коли водії просто передають один одному талони.
- Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято в середу, 17 лютого, під час засідання уряду,
- передбачається спрощення процедури:
- вибір авто та реєстрація в салоні;
- підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС;
- отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято 17 лютого.
Документом передбачається спрощення процедури:
- вибору авто та реєстрації в салоні;
- підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС;
- отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.
Автор: Дмитро Відоменко