Підвищення пенсій у липні не буде: коли Мінсоцполітики оформить надбавку

Підвищення пенсій у липні не буде / УНІАН

Підвищення пенсій відклали і з 1 липня українці старше 75 років не отримають додаткові 400 гривень до щомісячних пенсій. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами чиновниці, додаткових грошей влітку нинішнього року чекати не варто. А підвищення пенсій для українців 75+ перенесли на жовтень.

Також чиновниця нагадала, що надбавка до пенсій знецінюватися не буде. І вже з наступного року підлягатиме індексації.

"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила вона.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня 2021 року з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.