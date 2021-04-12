З'явилася нова версія викрадення в Молдові скандального судді-втікача Чауса

У ГУР МО спростували причетності до викрадення Миколи Чауса.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію про причетність їх співробітників до викрадення в Молдові судді-втікача Миколи Чауса.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі Громадському назвав інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення Чауса неправдивою.
За його словами, це вкидання є "провокацією російських спецслужб".
"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб з дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братніх народи", - додав Черняк.
Раніше видання Слідство.Інфо повідомляло, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десят громадян України, серед яких начебто є пов'язані з розвідкою особи.
читайте такожЖурналіст розкрив нові подробиці викрадення в Молдові судді Чауса
Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.