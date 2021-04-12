З'явилася нова версія викрадення в Молдові скандального судді-втікача Чауса

Микола Чаус / УНІАН

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію про причетність їх співробітників до викрадення в Молдові судді-втікача Миколи Чауса.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі Громадському назвав інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення Чауса неправдивою.

За його словами, це вкидання є "провокацією російських спецслужб".

"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб з дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братніх народи", - додав Черняк.

Раніше видання Слідство.Інфо повідомляло, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десят громадян України, серед яких начебто є пов'язані з розвідкою особи.

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Справа Миколи Чауса: