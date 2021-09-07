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З'явився запис розмови бабусі закатованого Андрійка з Черкас з лікарем "швидкої" - аудіо

7 вересня 2021, 22:41

Лясова повідомила, що її онукові погано.

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Прокуратура розслідує справу загибелі покаліченого хлопчика з Черкас / скріншот

Прокуратура Черкас оприлюднила запис телефонного дзвінка нерідної бабусі покаліченого 7-річного хлопчика з Черкас з лікарем "швидкої" допомоги. В ході розмови Вікторія Лясова повідомила, що її онукові Андрію погано.

Зокрема, жінка розповіла, що у дитини черепно-мозкова травма, а також вона не є і час від часу "відключається".

Запис дзвінка прослухав і прокоментував керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін. Він підкреслив, що бабуся розмовляла "в дивному стилі".

Воронін стверджує, що інтонація жінки викликає багато питань у слідства.

На записі чітко чутно, як жінка заявила про те, що дитина періодично в відключці і не їсть вже третій день.

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"- Зараз дитина без свідомості? (Медик швидкої)

- Ні, п'є водичку, але не їсть. У нього черепно-мозкова травма (Вікторія Лясова)

- Звідки Ви знаєте, що у нього черепно-мозкова? (Медик швидкої)

- У нього синяк на голові. Він лазив по виноградниках. (Вікторія Лясова)".

У той же час, на питання, коли хлопчик міг отримати травму, горе-Бабуся в точності не сказала.

Тепер у прокуратурі з'ясовуватимуть, коли саме був зроблений цей дзвінок, щоб зрозуміти, чи був Андрій вже на той час у комі.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, прокуратура Черкас заявила, що хлопчик лежав не п'ять днів, як повідомлялося раніше, а цілих дев'ять. До таких висновків прийшли медики, судячи зі стану пролежнів на тілі Андрійка.

Трагічна історія закатованого Андрійка

Андрійка госпіталізували до медзакладу в стані коми з жахливими травмами з дому нерідних бабусі і дідусі.

Про трагедію заявив екс-депутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчили про тортури. Також у бідного хлопчика були пролежні, які говорили про те, що він кілька днів лежав без свідомості.

Більше 2 тижнів він боровся за життя, але медики не змогли його врятувати.

7-річний Андрійко помер у неділю, 5 вересня, у Черкаській обласній лікарні. Він так і не прийшов до тями після коми. Його бабусі і дідусеві обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Вітчим хлопчика досі стверджує, що він впав з купи цегли.

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хлопчики Новини Черкаси
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