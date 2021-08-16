З'явився запис з камер спостереження з будинку загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Фрагмент відео з камер спостереження в будинку Костянтина Павлова / Скріншот

У Мережі опублікували відеозапис з камер спостереження з будинку загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

На ній зафіксовано, що він знаходився в приміщенні один, при цьому ходив по коридору зі зброєю в руках. Відео опублікував Telegram-канал Інсайдер.

Павлов помітно нервував, він багато курив і з кимось листувався по телефону.

Після цього він довго сидів, а потім приставив зброю до тулуба і вистрілив.

Звернемо увагу, що в момент пострілу і при падінні тіла злякано відстрибує кішка.

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Додамо, що час і на камерах збито і з нього вирізаний фрагмент.

Загибель Костянтина Павлова

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.