З'явилися подробиці вечірки Тищенка в розпал локдауну в Києві

Тищенко влаштував дружині грандіозний салют під час закритої вечірки в Києві.
У Києві 18 квітня в одному з готелів на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко.
Як повідомляють журналісти програми Схеми, на ній були присутні близько 30 гостей.
У розпал пандемії жоден з гостей заходу перед входом в готель не надів маску.
Святкування дня народження дружини Миколи Тищенка Алли Барановської проходило в ексклюзивній клубній зоні готелю Fairmont Gold Lounge.
Близько 22:00 з Труханового острова почали запускати святковий салют. І журналістам вдалося зняти на балконі Миколу Тищенка з дружиною.
Журналісти відзначають, що автомобіль поліції проїхав біля готелю тричі, проте тільки на третій раз правоохоронці зайшли в Fairmont, і майже відразу вони покинули заклад.
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При цьому, як зазначають журналісти, після публікацій про захід у ЗМІ та приїзду поліції гості як мінімум до 2 години ночі не виходили з будівлі готелю.
Як раніше повідомляв Главред:
- Народний депутат України від Слуги народу Микола Тищенко влаштував масштабне святкування дня народження своєї дружини Алли Барановської, незважаючи на локдаун у Києві.
- Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом вечірки Тищенка в готелі на столичному Подолі, яка порушувала карантинні вимоги.