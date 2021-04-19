З'явилися подробиці вечірки Тищенка в розпал локдауну в Києві

Микола Тищенко влаштував вечірку під час карантину / соцмережі

У Києві 18 квітня в одному з готелів на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко.

Як повідомляють журналісти програми Схеми, на ній були присутні близько 30 гостей.

У розпал пандемії жоден з гостей заходу перед входом в готель не надів маску.

Святкування дня народження дружини Миколи Тищенка Алли Барановської проходило в ексклюзивній клубній зоні готелю Fairmont Gold Lounge.

Близько 22:00 з Труханового острова почали запускати святковий салют. І журналістам вдалося зняти на балконі Миколу Тищенка з дружиною.

Журналісти відзначають, що автомобіль поліції проїхав біля готелю тричі, проте тільки на третій раз правоохоронці зайшли в Fairmont, і майже відразу вони покинули заклад.

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При цьому, як зазначають журналісти, після публікацій про захід у ЗМІ та приїзду поліції гості як мінімум до 2 години ночі не виходили з будівлі готелю.

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