З'явилися приголомшливі деталі трагедії з підпалом вагітної дівчини в Кривому Розі

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця за підпал дівчини / ГУНП

У Кривому Розі 26 травня трапився шокуючий випадок між молодою парою. Чоловік облив горючою речовиною і підпалив свою вагітну кохану.

Як розповіли у Департаменті карного розшуку, 21-річна жінка на 17 тижні вагітності опинилася в реанімації.

"У середу ввечері, 26 травня, між молодими людьми виник конфлікт. Причина сварки між закоханими - невідома. Однак 17-річний хлопець облив вагітну легкозаймистою речовиною, підпалив її і втік. Швидку допомогу, рятувальників і поліцію викликали очевидці, які повідомили, що горить людина", - йдеться в повідомленні.

На пошуки зловмисника відразу кинули всі сили, перекрили автовокзали і залізничний вокзал. Хлопця швидко вдалося зловити, і він заявив, що дівчина отримала опіки при приготуванні їжі.

"Після скоєного зловмисник попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час приготування їжі. Надалі палій зник з місця скоєння злочину", - повідомили правоохоронці.

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17-річному хлопцеві загрожує звинувачення в замаху на вбивство. Крім того, за місцем проживання у нього під час обшуку виявили зброю. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про постраждалу вагітну в Кривому Розі

Медики в терміновому порядку доставили дівчину в реанімаційне відділення лікарні. Відзначається, що постраждала отримала опіки 3 ступеня на 70% тіла – на обличчі, руках і тулубі.

Її доставили в лікарню в шоковому стані, і медики оцінюють її стан як важкий. Інформації про стан вагітності поки немає.

При цьому речник поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен зазначила, що "у поліції зараз навіть немає можливості опитати її, щоб з'ясувати причину конфлікту".

У поліції зазначили, що дитина попередньо не постраждала.

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