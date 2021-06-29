З'явилося зображення Великого герба України

Великий герб України / ВР

На сайті парламенту у вівторок, 29 червня, з'явився текст президентського законопроекту про Великий герб України разом із зображенням самого символу.

У документі зазначено, що на великому державному гербі зображені:

Знак князівської Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);

Великокнязівський вінець (корона) Ярослава Мудрого;

Лев (герб Галицько-Волинського князівства);

Воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького).

Крім цього, згадується, що державний герб повинен прикрашати:

офіційні символи президента;

велику державну печатку України;

печатки президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, конституційного і Верховного Суду;

фасади будівель резиденції президента в Києві;

фасади будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного Суду;

зали засідань ВР;

грошові знаки України за рішенням Національного банку.

Також сказано, що Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, тільки з дотриманням встановлених законом вимог.

Його не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.

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Більш того, забороняється відтворювати зображення Великого герба:

у символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, юридичних та фізичних осіб;

у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України;

у перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у День Конституції України вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про Великий герб України. Доповідати документ під час його розгляду в парламенті буде перший глава держави Леонід Кравчук.

Історія Великого герба України: