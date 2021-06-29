З'явилося зображення Великого герба України

У День Конституції України президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про Великий герб України, як невідкладний.
На сайті парламенту у вівторок, 29 червня, з'явився текст президентського законопроекту про Великий герб України разом із зображенням самого символу.
У документі зазначено, що на великому державному гербі зображені:
- Знак князівської Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);
- Великокнязівський вінець (корона) Ярослава Мудрого;
- Лев (герб Галицько-Волинського князівства);
- Воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького).
Крім цього, згадується, що державний герб повинен прикрашати:
- офіційні символи президента;
- велику державну печатку України;
- печатки президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, конституційного і Верховного Суду;
- фасади будівель резиденції президента в Києві;
- фасади будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного Суду;
- зали засідань ВР;
- грошові знаки України за рішенням Національного банку.
Також сказано, що Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, тільки з дотриманням встановлених законом вимог.
Його не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.
Більш того, забороняється відтворювати зображення Великого герба:
- у символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, юридичних та фізичних осіб;
- у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України;
- у перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;
- з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у День Конституції України вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про Великий герб України. Доповідати документ під час його розгляду в парламенті буде перший глава держави Леонід Кравчук.
Історія Великого герба України:
- 30 вересня Кабінет Міністрів доручив Міністерству культури та інформаційної політики провести конкурс на кращий ескіз великого Державного герба України.
- 19 листопада оргкомітет конкурсу визначив переможця. Ним став Олексій Кохан.
- Користувачі соцмереж відреагували на це фотожабами і смішними картинками, назвавши малюнок "неканонічним", "позбавленим смаку", "пшонка-стайлом", " намальованим лівою задньою ногою"