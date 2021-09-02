З'явилося відео героїчної операції української розвідки в Кабулі

Наш спецназ вийшов пішки за межі захищеного периметра аеропорту, щоб знайти і супроводити в аеропорт осіб, узгоджених на евакуацію.
Українські бійці опублікували відео спецоперації в Афганістані, під час якої їм вдалося евакуювати понад 700 українців та іноземців. Відповідні кадри були опубліковані в четвер, 2 вересня. Вони з'явилися в Facebook Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Військові, ризикуючи власним життям, вийшли за межі захищеного периметра аеропорту для того, щоб знайти і безпечно забрати людей з евакуаційного списку.
"На таке ризиковане рішення не вирішувалися жодна з інших евакуаційних місій, тому що зона по території аеропорту вже перебувала під контролем бойовиків "Талібану"", - зазначено в повідомленні.
Евакуйовані були вражені цим вчинком.
Варто відзначити, що незважаючи на те, що в України не було свого миротворчого контингенту в Афганістані, вітчизняні військові посіли восьме місце за кількістю евакуйованих серед усіх європейських країн. Їм вдалося евакуювати понад 700 осіб.
Нагадаємо, в кінці серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.
Трагедія в Афганістані
- США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.
- Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
- Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.
- Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.
- Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.