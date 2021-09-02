З'явилося відео героїчної операції української розвідки в Кабулі

Військові врятували більше 700 життів / скріншот

Українські бійці опублікували відео спецоперації в Афганістані, під час якої їм вдалося евакуювати понад 700 українців та іноземців. Відповідні кадри були опубліковані в четвер, 2 вересня. Вони з'явилися в Facebook Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Військові, ризикуючи власним життям, вийшли за межі захищеного периметра аеропорту для того, щоб знайти і безпечно забрати людей з евакуаційного списку.

"На таке ризиковане рішення не вирішувалися жодна з інших евакуаційних місій, тому що зона по території аеропорту вже перебувала під контролем бойовиків "Талібану"", - зазначено в повідомленні.

Евакуйовані були вражені цим вчинком.

Варто відзначити, що незважаючи на те, що в України не було свого миротворчого контингенту в Афганістані, вітчизняні військові посіли восьме місце за кількістю евакуйованих серед усіх європейських країн. Їм вдалося евакуювати понад 700 осіб.

Нагадаємо, в кінці серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.

Трагедія в Афганістані