"Вітаю, Шарик, ти бовдур": на Донбасі потролили всіх, хто отримав паспорт РФ від Путіна

Шарик і Матроскін / Телеграм-канал Perepichka News

На Донбасі встановили оригінальний білборд. Як повідомляє Telegram-канал Perepichka News, організатори заходу зробили це на тлі майбутніх виборів до російської Держдуми.

Білборд з'явився між населеними пунктами Волноваха і Курахове. На ньому зображені персонажі з легендарної радянської мультиплікаційної трилогії "Троє з Простоквашино" – Шарик і Матроскін.

Пес Шарик тримає в руках російський паспорт, який він, очевидно, тільки що отримав. "Вітаю тебе, ти бовдур", - класично реагує Матроскін.

По всій видимості, послання від Матроскіна адресовано жителям окупованих територій, які отримали російські паспорти і зможуть взяти участь у голосуванні на виборах до Держдуми.

читайте такожСтало відомо, скільки українців змусили взяти російський паспорт

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який автоматично визнає громадян України та Білорусі носіями російської мови.

Стверджувалося, що визнання українців і білорусів носіями російської мови допоможе їм набагато легше отримувати громадянство Росії - без співбесіди.

24 липня 2020 року в Росії набув чинності закон згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.