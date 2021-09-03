Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: подробиці рятувальників

Пожежники ліквідували загоряння

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула сьогодні ввечері в столичному костелі Святого Миколая.

"За попередньою інформацією, пожежа виникла між першим і другим поверхом з поширенням на дах. Було сильне задимлення. О 22:41 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація. На місці працює 80 чоловік особового складу", - сказала прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

За словами Водолаги, попередньо встановлено, що від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая.

"Попередньо, часткове руйнування внутрішнього оздоблення на першому і другому поверхах. Наскільки пошкоджено, сказати не можу, сильне задимлення і ліквідація пожежі триває", - додала представник ДСНС.

ДСНС у своєму Telegram- каналі повідомила, що пожежа була на площі 80 квадратних метрів. Вогонь пошкодив орган у костелі.

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Пожежа в костелі в Києві-про що раніше йшлося:

Нагадаємо, ввечері 3 вересня сталася пожежа в католицькому костелі святого Миколая по вулиці Велика Васильківська, 75.

На місці події вже працювали загони рятувальників.

Подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.

Що стало причиною загоряння, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.