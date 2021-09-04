Пожежа в костелі Святого Миколая у Києві: вогонь знищив унікальний орган

Такий вигляд зараз має костел Святого Миколая після пожежі / t.me/otkachenkokyiv

Міністр культури України Олександр Ткаченко опублікував фото костелу Святого Миколая після пожежі, що спалахнула 3 вересня. На кадрах - знищений орган і люстра на підлозі.

За словами міністра, костелу нічого не загрожує, але є серйозна втрата.

"Сьогодні вранці, після огляду результатів пожежі в костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, скажу головне — завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Костелу нічого не загрожує. Однак є болісна втрата - унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив", - написав глава Мінкульту в Telegram-каналі.

Точну причину пожежі встановить слідство. Буде проведено детальну оцінку пошкоджень костелу, щоби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 3 вересня в Києві зайнявся костел Святого Миколая. Пожежа виникли в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому і другому поверхах, також був пошкоджений орган.

Вогонь поширився на площу в 80 "квадратів". Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 22:41, а о 23: 26 — ліквідувати. Обійшлося без постраждалих.