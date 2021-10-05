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Одружилися після школи та поїхали до Польщі: ЗМІ з'ясували подробиці смертельної ДТП з українцями

5 жовтня 2021, 09:54

Водій нібито не впорався з керуванням та врізався у ліхтарний стовп. Машину розірвало на дві частини. Алкоголю та наркотиків у крові не виявили.

ДТП з українцями в Польщі
ДТП з українцями в Польщі сталася ввечері 29 вересня / Фото expressilustrowany.pl

Наприкінці вересня в Польщі сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули три людини. Двоє з них – подружжя, 25-річний Василь і 23-річна Дарина з Житомира. Як повідомляють польські правоохоронці, водій нібито не впорався з керуванням і врізався у ліхтарний стовп. В результаті машину буквально розірвало на дві частини, а осколки розлетілися на всі боки і пошкодили ще три автівки.

29 вересня Василь їхав в чорному BMW трасою в бік міста Лодзь, де працював в компанії Flex. Крім його дружини Дарини в авто були ще двоє українців - хлопець і дівчина. Всі вони поверталися з торгового центру після закупівель, передає Obozrevatel.

За даними правоохоронців, водій втратив керування над автомобілем. У місцевій прокуратурі повідомляли, що, за попередніми даними, причиною аварії могли стати перевищення швидкості та безрозсудне водіння. Хоча у водія і пасажирів в крові не виявили алкоголю або будь-яких наркотичних засобів.

Що відомо про загиблих українців

Дарина і Василь разом жили в Польщі вже два роки. За словами подруги загиблої, дівчина мріяла стати вихователем, була щирою та доброю людиною. За Василя заміж вона вийшла одразу після школи. У Дарини залишилися батьки і брат.

У Польщі загинули Дарія і Василь з Житомира
У Польщі загинули Дарина та Василь з Житомира / Фото Facebook
Подружжя жило в Польщі вже два роки
Подружжя жило в Польщі вже два роки / Фото Facebook

У Василя крім мами з татом залишився брат, який теж працює в Європі. Знайомі загиблих висловлюють співчуття їхнім родинам. Але самі родичі поки не знають, хто саме був з Дариною та Василем в машині в день трагедії.

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Як повідомляв Главред, у Польщі поблизу населеного пункту Жгув у Лодзинському воєводстві ввечері 29 вересня сталася аварія за участю автомобіля з українцями.

Постраждалих з уламків машини рятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів. На місці аварії загинули двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років знаходиться в лікарні.

У ДТП також потрапили два інших авто, але постраждалих серед їхніх пасажирів немає. Справу під контроль взяла прокуратура Лодзі.

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