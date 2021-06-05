Літній чоловік тікав від копів і став винуватцем кривавої аварії

На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП

На трасі Київ-Чоп сьогодні сталася масштабна аварія, в результаті якої три особи загинули, а ще одна була важко травмована, повідомляє ТСН.

70-річний водій легковика з фургоном втікав від поліції, яка намагалася зупинити його за перевищення швидкості. Копи його наздогнали, склали протокол.

Після цього водій продовжив рух і майже відразу виїхав на зустрічну, де саме рухався позашляховик. Водій легковика та його 67-річна пасажирка загинули миттєво. Ще одного 37-річного пасажира з цієї машини швидкої доставили до лікарні в критичному стані, проте попри реанімаційні заходи врятувати його не вдалося.

У медзакладі зараз перебуває і водій позашляховика, мешканець Кривого Рогу. Він також має вкрай важкі травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в страшній ДТП загинула пасажирка таксі. На Кловському узвозі таксист заснув за кермом Skoda і в'їхав в припаркований по дорозі автомобіль Subaru.