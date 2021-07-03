Ганьба на всю Європу: скандал з каблуками на параді в ЗСУ отримав несподіване продовження

У Міноборони планували військовий парад на підборах / Фото Міноборони

Вибір взуття на підборах для військовослужбовців-жінок у ЗСУ на тренуванні до військового параду з нагоди Дня Незалежності, в якому марширували курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викликав потік критики і призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів.

Як пише британське видання The Guardian, історія з підготовкою параду ЗСУ на підборах є "справжньою ганьбою".

У матеріалі також наголошується, що у деяких українських чиновників "середньовічний" склад розуму.

На скандал у ЗСУ звернув увагу французький телеканал BFM TV. Журналісти акцентують увагу на тому, що в Україні хочуть провести розслідування щодо взуття курсанток.

У свою чергу європейський інформаційний телеканал Euronews написав, що Міністерство оборони України викликало обурення після того, як опублікувало фотографії жінок-солдатів на високих підборах, які проводять репетицію перед майбутнім військовим парадом.

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Додамо, що на скандал також звернуло увагу впливове британське видання The Independent назвавши інцидент "приниженням жінок".

Скандал з тренуванням параду на підборах:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в День Незалежності України, 24 серпня, в центрі Києва відбудеться урочистий концерт і військовий парад.

У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, багатьом не сподобалося, що курсантки військового вишу будуть марширувати в туфлях на підборах.

Крім того, у Верховній Раді обурилися, що курсанток-військовослужбовців хочуть відправити на військовий парад на честь Дня Незалежності марширувати на туфлях з каблуками. При цьому жінки-нардепи принесли міністру Тарану кілька пар жіночих туфель на підборах.