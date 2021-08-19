Ганьба перед дітьми: у МОН розповіли, що сотні українських шкіл не мають нормального туалету

Українські учні змушені бігати на вулицю, щоб сходити в туалет / НУШ

Напередодні початку нового навчального року МОН розповіло про комфорт в українських школах. За даними відомства, станом на серпень поточного року ще в 467 школах країни є тільки вуличні туалети.

Про це повідомляє "Нова українська школа"з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами минулого року шкіл з вуличними вбиральнями було 512. Як бачимо, за цілий рік їх стало менше тільки на менш ніж пів сотні.

"Ми говорили з головою комітету освіти (Верховної Ради), що ми зробимо перерозподіл залишків і дозволимо використовувати на наступний рік залишки на те, щоб вуличні вбиральні були доведені до нормального стану", - зазначив Шкарлет.

Промову Шкарлета продовжив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, додавши, що за допомогою програми "Здібна школа", через субвенцію, українська влада профінансувала десятки проектів на встановлення внутрішніх туалетів.

Реклама

"Це і водовідведення, і підключення каналізації, і підключення води, коли це стане можливо для того, щоб зробити туалети всередині. Але ми повинні зрозуміти, що не тільки є туалети на вулиці, а іноді туалети в приміщенні не дуже відповідають людським санітарним нормам", - підсумував Бабак.

Нагадаємо, напередодні нового навчального року український уряд вирішив підтримати багатодітні сім'ї і виділити їм допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину. Загалом на допомогу багатодітним сім'ям в Україні планують виділити близько 300 мільйонів гривень. Тобто, подарунок до нового навчального року отримають 150000 дітей.

Також раніше у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.