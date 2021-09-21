"Ганьблю себе і батьків": тіктокерша вляпалася в скандал після образи захисників України

Тиктокерша Вероніка з Новояворівська / Скріншот

В Новояворівськ Львівської області учнівська 9-го класу Вероніка влипла в скандал після того, як в TikTok опублікувала відео з бродячими псами супроводивши його підписом "пішли воювати за Україну".

Учениця 9-го класу опублікувала в соціальних мережах відео, як по вулиці гуляють собаки і вирішила пожартувати, проте її гумор здався недоречним для користувачів, повідомляє Telegram-канал Типовий Новояворівськ.

Люди висловлюють обурення тим фактом, що молодь допускає цинічні жарти в той час, як в країні йде війна.

"Поки в країні йде війна, гинуть молоді хлопці, Молодь жартує. Дівчина неодноразово також була нагороджена Похвальними грамотами від місцевого управління. Патріотизм на рівні", - йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що згодом дівчина вибачатися за свій вчинок. Вона зазначила, що цим відео вона зганьбила себе і своїх батьків.

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"Я не думала, що так далеко зайде. Що це відео поширять в паблік мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила", — додала Вероніка.

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