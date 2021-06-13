Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, який жорстоко побив дівчину в Харкові

Суд може йому присудити штраф, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців.
У Харкові поліцейські затримали 16-річного хлопця, який побив дівчину на очах у однолітків.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, долю хлопця вирішуватиме суд.
"Якби я був суддею, то я б направив цього малолітнього негідника на рік виправних робіт – підмітати вулиці, мити громадські туалети. Може тоді він усвідомлює, що накоїв", - написав Геращенко.
Судитимуть юнака за 125 статтею Кримінального кодексу - нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.
Побиття дівчини в Харкові - про що раніше повідомляв Главред:
- Напередодні з'явилося відео жорстокого побиття дівчини в компанії. Група підлітків відпочивала на лавочці.
- Хлопець налетів на неповнолітню дівчину і почав її жорстоко бити кулаками, а потім ще й ногами.
- Мати постраждалої розповіла, що її дочка отримала суттєві травми – нападник зламав їй ніс.
- За словами жінки, її дитина була знайома з нападником. Той нібито накинувся на неї з кулаками, бо дівчина підвищила на нього голос.
- Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед жертвою. Він стояв на колінах і неохоче просив вибачення у постраждалої та інших дівчат. Поліція знайшла зловмисника ще ввечері 12 травня.
Автор: Марія Тупік