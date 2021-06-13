Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, який жорстоко побив дівчину в Харкові

Побиття в Харкові / скріншот Teelgram-канал ХС Харків

У Харкові поліцейські затримали 16-річного хлопця, який побив дівчину на очах у однолітків.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, долю хлопця вирішуватиме суд.

"Якби я був суддею, то я б направив цього малолітнього негідника на рік виправних робіт – підмітати вулиці, мити громадські туалети. Може тоді він усвідомлює, що накоїв", - написав Геращенко.

Судитимуть юнака за 125 статтею Кримінального кодексу - нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

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