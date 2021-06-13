УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, який жорстоко побив дівчину в Харкові

13 червня 2021, 20:24
Прослухати новину
Зупинити

Суд може йому присудити штраф, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців.

false
Побиття в Харкові / скріншот Teelgram-канал ХС Харків

У Харкові поліцейські затримали 16-річного хлопця, який побив дівчину на очах у однолітків.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, долю хлопця вирішуватиме суд.

"Якби я був суддею, то я б направив цього малолітнього негідника на рік виправних робіт – підмітати вулиці, мити громадські туалети. Може тоді він усвідомлює, що накоїв", - написав Геращенко.

Судитимуть юнака за 125 статтею Кримінального кодексу - нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

false

Побиття дівчини в Харкові - про що раніше повідомляв Главред:

  • Напередодні з'явилося відео жорстокого побиття дівчини в компанії. Група підлітків відпочивала на лавочці.
  • Хлопець налетів на неповнолітню дівчину і почав її жорстоко бити кулаками, а потім ще й ногами.
  • Мати постраждалої розповіла, що її дочка отримала суттєві травми – нападник зламав їй ніс.
  • За словами жінки, її дитина була знайома з нападником. Той нібито накинувся на неї з кулаками, бо дівчина підвищила на нього голос.
  • Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед жертвою. Він стояв на колінах і неохоче просив вибачення у постраждалої та інших дівчат. Поліція знайшла зловмисника ще ввечері 12 травня.
новини Харкова
Зараз ви переглядаєте новину «Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, який жорстоко побив дівчину в Харкові». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зелені свята 2021: якого числа, яких традицій слід дотримуватися і як відпочиватиЗелені свята 2021: якого числа, яких традицій слід дотримуватися і як відпочивати Телеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в ГрузіїТелеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в Грузії Ультиматум Зеленському від Путіна: у МЗС назвали мету України щодо ДонбасуУльтиматум Зеленському від Путіна: у МЗС назвали мету України щодо Донбасу Чим корисні абрикоси: властивості, протипоказання і коли їх можна їстиЧим корисні абрикоси: властивості, протипоказання і коли їх можна їсти Тіла розкидані по всій будівлі: з'явилися шокуючі кадри з моргу в Харкові (фото 18+)Тіла розкидані по всій будівлі: з'явилися шокуючі кадри з моргу в Харкові (фото 18+)

Останні новини

12:02

Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити

12:00

Вчені дізналися, які тренування можуть повністю позбавити людину рухливості Відео

11:55

Тонув під байдужі погляди дорослих: у Запоріжжі трагічно загинув підліток Відео

11:38

У Раді зареєстровано законопроєкти проти корупції у будівництві

11:22

Чи можна схуднути, не підраховуючи калорії: експерт дав відповідь Відео

Реклама
11:15

На колінах у Сталіна і вуса Сальвадора Далі: біографія Григорія Чапкіса Відео

11:13

"Вушні черв'яки": вчені розповіли, чому шкідливо слухати музику на ніч Відео

11:06

"Вічна пам'ять вам, Маестро": як зірки і звичайні українці відреагували на смерть Григорія Чапкіса

11:02

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: який вигляд вони мають і де можна отримати Відео

10:19

У Раді підвищать пенсії окремим категоріям українцям: кому саме Відео

10:03

У Харкові хлопець вистрибнув з кабінки канатки прямо на дорогу: його переїхав мікроавтобус Відео

09:51

"Це не 11 кривоногих виродків ходять пішки полем": росіяни в Мережі кайфують від гри збірної України

09:30

Чому Байден так "закусився" на Китай Погляд

09:15

Хліб і курятина подорожчають на 1,5% и 15-20%: експерт пояснила чому Відео

08:58

Знову зима: в середині літа в Карпатах випав сніг Відео

08:56

Гороскоп на завтра 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення та зміцнення дару Відео

08:42

В Японії знайшли новий небезпечний побічний ефект від вакцини Pfizer Відео

08:19

Коронавірус в Україні 14 червня: виявлено рекордно мало хворих і жертв COVID-19

08:13

Генсек НАТО виступив за збільшення підтримки України в боротьбі з агресією РФ Відео

08:07

Син Григорія Чапкіса озвучив причину його смерті Відео

Реклама
07:43

Гороскоп на 14 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: зривання масок та заборонені знайомства Відео

07:35

"Плівки Медведчука": ЗМІ опублікували всі 36 годин телефонних розмов кума Путіна Відео

07:12

На Херсонщині коп влаштував стрілянину по бійцях АТО, є поранені - ЗМІ Відео

07:10

Ілларіонов назвав головного союзника Путіна в адміністрації Байдена Відео

06:34

Путін даремно боїться натівських ракет, потрібно боятися українських Погляд

06:33

Зеленський відреагував на поразку збірної України в матчі Євро-2020 Відео

06:02

Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма

05:28

Візит до Вашингтона і компенсація за СП-2: Ілларіонов розповів, як Зеленський достукався до США Відео

05:02

Неврологи розповіли, чи є простий шлях до ефективного навчання і запам'ятовування Відео

04:22

Модні правила для жінок після 40 років, які можна порушити Відео

03:50

У сорочці народилися: у Полтаві дерево з гуркотом впало прямо на кафе Відео

03:02

Про які хвороби сигналізує занадто довгий сон - відповідь лікаря

02:42

GSC Game World запустила попередні замовлення на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Відео

01:37

Україні загрожує четверта хвиля COVID-19: МОЗ закликало до продовження карантину

01:07

Шевченко прокоментував поразку України в матчі з Нідерландами на Євро-2020 Відео

00:51

Як позбутися від закладеності носа - відповідь медика Відео

00:06

Київська блогерка потрапила в новий скандал через "наркотики" в прямому ефірі Відео

13 червня, неділя
23:51

Україна програла в неймовірному матчі Нідерландам на Євро-2020 Фото

23:26

Square Enix анонсувала нову Final Fantasy в дусі Dark Souls Відео

23:15

Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс Відео

Реклама
22:58

У моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатися Фото Відео

22:38

Липень буде пекельним: синоптики попередили українців про небезпечну погоду Відео

22:37

Розробники Deus Ex випустять гру за мотивами "Вартових галактики" Відео

22:10

Розбив ніс і знищив речі: у Києві чоловік на очах у всіх побив жінку

21:54

Відомій російській актрисі заборонили в'їзд в Україну Відео

21:43

Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали перший геймплей і назвали дату виходу гри Відео

21:41

Творці Dishonored і Prey анонсували нову гру про вампірів Відео

21:31

Помер відомий український письменник Відео

21:27

Анонсовано Forza Horizon 5: місце дії, трейлер і дата виходу Відео

21:15

Автори Atomic Heart презентували новий трейлер гри під композицію гурту "Міраж" Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти