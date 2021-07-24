Підприємці в Чехії активно шукають на роботу українців: скільки платять

Найбільше чеські підприємці потребують електриків і різноробочих на харчових виробництвах, складах / УНІАН

У Чехії підприємці активно шукають на роботу українців і заохочують їх високими зарплатами. Обіцяють від 30 до 90 тисяч гривень на місяць.

Найбільше чеські підприємці потребують різноробочих на харчових виробництвах, електриків і різноробочих на складах. Дані рекрутингової компанії оприлюднили в ефірі програми Сніданок з 1+1.

У 2021 році Чехія збільшила квоту для працівників з України до 40 тисяч осіб на рік.

Роботодавці більше віддають перевагу саме українцям, тому що вони більш працьовиті, швидко навчаються і у них майже відсутній мовний бар'єр.

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