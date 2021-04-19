Представники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо Донбасу

Олексій Резніков розповів, як поводяться представники РФ під час переговорів щодо Донбасу / УНІАН

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про проблеми, що виникають під час переговорів у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зокрема, Росія не делегувала суб'єктних переговірників. Ті представники російської делегації, які є в ТКГ, не мають власної позиції, сказав Резніков в ефірі на телеканалі Україна 24.

"Там люди несуб'єктні, вони не мають власної позиції, а представники Росії не мають жодного прикладу, щоби вони висловили свою власну позицію. Вони постійно ухиляються від прямих відповідей на питання, тому що немає ось цієї суб'єктності. Вони перелякані сидять, і це видно", - сказав він.

читайте такожПолітолог розкрив плани РФ проти України на нових переговорах щодо ДонбасуРезніков додав, що Росія повинна визначитися зі своєю позицією в переговорах.

"Тому при ухваленні рішення, якщо Росія буде дійсно зацікавлена в переговорах, вона повинна дати їм цю суб'єктність. Єдина людина, яка має суб'єктність у цих переговорах - це представник президента Путіна серед політичних радників у нормандському форматі. Там суб'єктність є, а в Мінську, на жаль, поки цього немає", - сказав міністр.

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