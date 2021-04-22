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Представники України, Литви та Польщі зробили спільну заяву щодо Донбасу

22 квітня 2021, 06:35

Віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударгас заявив, що війна на Донбасі – це агресія Росії, при цьому Україну не залишать з РФ сам на сам.

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Стефанчук, Гошевська та Саударґас 21 квітня відвідали Широкине / Фото dn.gov.ua

Представники українського, польського та литовського парламентів озвучили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії під час візиту до Широкиного Донецької області.

Заява була скріплена підписами, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

"Брати, ви не одні. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, але і проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати всі наші зусилля, щоби цей конфлікт був завершений і щоби Україна відновила цілісність своїх кордонів", - заявив віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас.

Віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Гошевська, у свою чергу, також зазначила, що винуватцем війни на Сході України є Російська Федерація.

читайте такожЕксрадник Путіна назвав терміни і умови для примирення України та Росії"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише в Україні, але і в Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись кипіло життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала вона.

В ОДА повідомили, що перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата-Марія Гошевська і віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ Гнутове та селище Широкине.

РФ нарощує війська біля українських кордонів - про що раніше писав Главред:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • У Воронезьку область РФ перекинуті оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Експерти прокоментували ситуацію і пояснили, чи варто Україні бити на сполох.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія рухатиметься до війни.

Широкино війна на Донбасі військова агресія РФ Руслан Стефанчук новини України
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