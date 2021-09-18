Припинення транзиту газу: у Міненерго запропонували несподівану відповідь на шантаж Газпрому

В Україні пояснили необхідність протистояти Північному потоку 2 / Reuters

Заступник міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла про те, які кроки необхідно зробити для протидії реалізації трубопроводу Північний потік-2.

Україні необхідно перебудувати газотранспортну систему, якщо Росія припинить транзит газу, пише вона в матеріалі, яке публікує видання Європейська правда.

"Все це реальні загрози, які абсолютно очевидні, але на які в Німеччині воліють не звертати уваги", — впевнена заступник голови Міненерго.

Вона переконана в тому, що серйозність ситуації ще не означає, що в України немає виходу з цієї ситуації.

"Перше - потрібно захистити споживачів від можливих зупинок транзиту", - підкреслила вона.

Реклама

Заступник міністра енергетики стверджує, що для цього потрібно не тільки забезпечити необхідний обсяг газу на час опалювального сезону в підземних сховищах, а й включити Україну в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною і Польщею.

"Групи ризику" - це механізм, спеціально розроблений в Європі для запобігання кризових ситуацій з наявністю газу. Якщо Україна буде включена в цей механізм, шантаж України означає одночасно і шантаж Німеччини. І для росіян це дві великі різниці", - підкреслила Зеркаль.

Вона додала, що Україні необхідно об'єднати зусилля з усіма міжнародними партнерами і довести, що російський Газпром зловживає своєю монополією на постачання газу в ЄС.

читайте також"Проблеми Газпрому": у ФРН назвали головні перешкоди на шляху запуску Північного потоку-2

Нагадаємо, депутат Європарламенту від фракції зелених Райнхард Бютікофер трубопровід Північний потік-2 може зіткнутися з великими проблемами при введенні його в експлуатацію.

Раніше американський дипломат Курт Волкер заявив про те, що Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.