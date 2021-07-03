"Премії в Наглядовій раді по 500 тисяч": депутату дали діряву постільну білизну в люкс-вагоні УЗ

Депутат Качура отримав постільну білизну з діркою в люкс-вагоні Укрзалізниці / t.me/kachuratut

Народний депутат від провладної фракції Слуга народу Олександр Качура в люкс-вагоні Укрзалізниці отримав три комплекти постільної білизни з дірками і брудними плямами. Наразі політик має намір розібратися з підрядником, і збирається ініціювати проведення засідання слідчої комісії.

У своєму Telegram-каналі парламентарій розповів про те, що в комплекті постільної білизни, яку йому видали в поїзді УЗ, виявилася дірка. Другий комплект був брудним, а на третьому – теж дірка.

"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій Раді по 500 тисяч. Роздруківка другого комплекту виявилася невдалою. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання", - обурився Качура.

"Слузі народу" Качурі з трьох разів не вдалося отримати чистої постільної білизни / t.me/kachuratut

"Слузі народу" Качурі з трьох разів не вдалося отримати чистої постільної білизни / t.me/kachuratut

читайте такожСтародавній і стійкий бруд: датчанин зі шваброю відмивав вікно поїзда УкрзалізниціУ зв'язку з цим інцидентом політик вирішив звернутися до провідника, який склав відповідний акт.

"Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання до слідчої комісію", - підкреслив Олександр Качура.

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