Викладачка вишу потрапила у скандал через висловлювання про геїв і лесбійок

Викладачка львівського вишу потрапила у скандал через висловлювання про людей з нетрадиційною орієнтацією / УНІАН

Кандидат архітектури – 39-річна викладачка Національного університету Львівська політехніка, який знаходиться у Львові, Ольга Мер'є роками розповідала студентам, що людей з нетрадиційною орієнтацією (ЛГБТ – лесбійки, геї, бісексуали й трансгендери) потрібно лікувати.

У понеділок, 29 березня, викладач "зарізала" тему однієї студентки для наукової роботи – дівчина хотіла написати про проблему гендерної рівності та харасменту, зокрема щодо ЛГБТ-представників, дізналося РБК-Україна від студентів.

Мер'є заявила, що нам просто "впарюють" інформацію про гендер (рід), про необхідність розуміти людей з нетрадиційною орієнтацією, і їх потрібно просто "лікувати".

"Люди, які сповідують християнські цінності, перш за все, розуміють, що це хворе суспільство. Тобто, якщо хтось позиціює себе як гей чи лесбійка, це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати...", – говорила викладачка.

Заяви Ольги Мер'є про представників ЛГБТ

Нагадаємо, гомосексуальність раніше вважалася захворюванням, і її лікували. Пізніше у більшості країн світу гомосексуальність перестали вважати хворобою. У низці західних держав права представників ЛГБТ закріплені на законодавчому рівні.

Україна прагне стати частиною Євросоюзу, а у цьому об'єднанні країн виступають за захист прав людей з нетрадиційною орієнтацією.

Довідка. Ольга Мер'є народилася 28 лютого 1982 року, є старшим викладачем кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка, пише wiki.lp.edu.ua.

Ольга Мер'є потрапила у скандал через висловлювання про людей з нетрадиційною орієнтацією / Скріншот з wiki.lp.edu.ua