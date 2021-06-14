Деяким викладачам "університету Зеленського" хочуть платити $4000 зарплати

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський планує, що для найкращих викладачів президентського "університету майбутнього" зарплата стартувала з 4 тисяч "доларів або євро".

На цьому наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що перед тим, як точно озвучувати майбутні зарплати викладачів вишу, потрібно розробити концепцію його роботи.

читайте такожЩо не так з планом Зеленського побудувати університет для "людей майбутнього"Проте Шкарлет додав, що у розмові із Зеленським президент назвав суму в 4 тисячі, які потрібно забезпечити хоча б для провідних фахівців цього навчального закладу.

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", - наголосив міністр.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського у процесі обговорення експерти казали про нібито можливість забезпечити українським вчителям заробітну платню на рівні 4 тисячі доларів.

Плани щодо "президентського університету"

В кінці травня Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

"Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках. Напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", – розповів президент під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.