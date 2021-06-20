Перерваний політ: в Одесі маленька дитина дивом вижила після падіння з 9 поверху

В Одесі маленька дитина дивом вижила після падіння з багатоповерхівки / УНІАН

В Одесі трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхового будинку, але дивом вижила. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Одеса як вона є.

Крім того, повідомляється, що подія сталася 19 червня, в новобудовах житлового комплексу Райдужний, де нещодавно батьки дитини придбали квартиру.

"Дитина випала з вікна квартири на дев'ятому поверсі", ‒ йдеться в повідомленні.

Подія не закінчилася трагедією - дівчинка впала на клумбу і залишилася в живих.

Далі - на місце інциденту приїхали медики. Забирати дівчинку в лікарню вони не стали.

Місце інциденту / "Одеса як вона є"

читайте такожУ Львові випала з вікна і розбилася на смерть дворічна дитина

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва в одному з будинків з вікна, розташованого на сьомому поверсі, випала і розбилася на смерть дворічна дитина.

Очевидці стверджували, що під час трагедії батько малюка вдома спав п'яний.

До слова, в Україні відповідальність загрожує за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування (стаття 166 Кримінального кодексу).

За таке правопорушення суд може засудити до обмеження волі на строк від двох до п'яти років або до позбавлення волі на такий самий період.