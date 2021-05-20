Пресконференція Зеленського: біля ДП Антонов почалися протести

Акція протесту біля ДП Антонов / УНІАН

У четвер, 20 травня, в Києві близько 30 представників політичної партії Демократична сокира вирушили до прохідної державного підприємства Антонов, де о 12:00 відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

Протестувальники зібралися на проспекті Перемоги і вирушили маршем на сусідню вулицю Туполєва, повідомляє УНІАН.

Додамо, що вони скандували "Свободу Стерненку". Учасники протестів підкреслили, що прийшли поставити президенту "незручні, але справедливі питання".

Зазначимо, що біля будівлі Державного підприємства Антонов, де сьогодні о 12: 00 має відбутися пресконференція президента України Володимира Зеленського, почали збиратися журналісти.

Біля входу в будівлю в черзі стоять близько 100 журналістів, вони продовжують прибувати.

Представники медіа, які стоять на початку черги, розповіли, що приїхали близько 9:00.

Неподалік від входу, через який заходитимуть журналісти, чергують нацгвардійці та поліцейські.

Крім того, навколо ДП припарковані кілька автомобілів патрульних і два автобуси Нацгвардії, в яких знаходяться правоохоронці.

Пресконференція Володимира Зеленського: