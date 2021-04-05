Прессекретар Путіна відвідав печеру в Криму

Пєсков приїхав на відпочинок до Криму / УНІАН

Дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, російська фігуристка українського походження Тетяна Навка опублікувала в Instagram фото, зроблені під час відпочинку в анексованому Криму.

На знімку Навка позує разом з Пєсковим і дочкою.

"Крим і без міста-печери? Неможливо! Відвідали найпопулярніший у кінематографістів Ескі–кермен", - підписала вона знімки.

Коментуючи свій зовнішній вигляд, Навка підкреслила, що причиною її уявного кругленького живота стала сумка.

"Під курткою сумка, а не те, що ви подумали. На жаль", - резюмувала вона.

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Напередодні Пєсков заявив, що референдум 2014 року в Криму був законним з точки зору міжнародного права і законодавства України, яке діяло в той момент на території півострова.

За словами Пєскова, у Криму був нібито "особливий статус".

Варто відзначити, що згідно з українським законодавством, для відвідування Криму необхідно отримати схвалення в компетентних органах України.

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Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, що передбачає запуск процесу звільнення Криму. Також він доручив Кабміну розробити заходи, спрямовані на запуск Кримської платформи.

Саміт в рамках Кримської платформи повинен пройти 23 серпня в Києві. За словами заступника голови МЗС Еміне Джепарової, за підсумками переговорів повинна бути підписана Кримська Хартія, в якій зафіксують проблемні моменти з питань півострова.

Заступник міністра з питань окупованих територій Ігор Яременко 10 березня заявив, що перед стартом Кримської платформи будуть прийняті закони, що регулюють правовий статус кримчан.

Рада національної безпеки і оборони 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.