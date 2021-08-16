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Претенденти на рекорд: українці здійснили трансатлантичний переліт

16 серпня 2021, 19:05

Мандрівники планують на цьому не зупинятися і вже готуються до перельотів над Африкою та Азією.

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Українці здійснили трансатлантичний переліт / ТСН

Український екіпаж у складі підприємця Максима Луньова та чемпіона України та Італії із автоперегонів Євгена Рахмайлова на вертольоті здійснили переліт на більш ніж 10 тисяч кілометрів над територією 13 країн, пише ТСН.юа.

Це був перший трансатлантичний переліт на вертольоті українцями, тому вони претендують потрапити до Книги рекордів України.

Про свою подорож хлопці розповіли і поділилися фото з подорожі.

На підготовку перельоту знадобився місяць, а розпочати його вдалося на початку серпня із міста Мірабель у канадській провінції Квебек. А все тому, що на відміну від літаків, подолання океану вертольотами має свої особливості: кожні 3-4 години необхідна дозаправка, а при виникненні позаштатних ситуацій вже неможливо повернутися назад.

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"Ми придбали все необхідне обладнання, гідрокостюми і спеціальний одяг, що б дозволив нам витримати низькі температури в тій же Гренландії, якби раптом щось сталося, і пропрацювали маршрут із диспетчерськими службами всіх аеропортів про наявність палива і можливості посадки", - розповідає перший пілот Максим Луньов.

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Щоб повернутися в Україну був розроблений маршрут над цікавими і мальовничими локаціями, і на його подолання знадобився майже тиждень. В Ісландії екіпаж застав виверження вулкана Фаградалсфьядль, зняв із мінімальної відстані річки лави. А в канадській Арктиці облітав льодовики, де не ступала нога людини.

Всього за час своєї мандрівники хлопці побували над Гренландією, Ісландією, Фарерськими островами, Шотландією, Англією, Францією, Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Чехією, Польщею.

Мандрівники планують на цьому не зупинятися і вже готуються до перельотів над Африкою та Азією.

Як раніше писав Главред, в середу, 11 серпня, в небі над Києвом були помічені винищувачі, військово-транспортні літакиі вертольоти. Про це повідомили мешканці Солом'янки, Академмістечка та Борщагівки.

Людей і тварин налякали гучні звуки авіації.

вертолеты подорож новини України
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