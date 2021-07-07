Литва просить для України чітких планів для наближення до ЄС і НАТО

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися у напрямку членства в Євросоюзі та НАТО. Про це він сказав на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, 7 липня.
"Потрібно чітке бачення, який внесок може зробити Україну в Євроатлантичне товариство, і як вона може зближуватися з ЄС і НАТО – цитує литовського президента Європейська правда.
"Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародне товариство очікує запевнень у тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбітний порядок денний це те, що мотивує людей", – сказав Науседа.
Президент Литви також зазначив, що успіху в реформах можна досягти введенням добре дійової ринкової економіки, просуванням євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьбою з корупцією.
Однією ж з головних завдання, за його словами, є підвищення довіри українців до судової системи, їх впевненість у тому, що антикорупційна система працює належним чином.
Вступ України до НАТО
- Президент України Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував американцям створення покрокового плану інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу. Механізм повинен припускати прив'язку до конкретних календарних дат.
- 14 червня Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачать Україну в НАТО в найближчому майбутньому, і коли українська держава отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.
- Після саміту Альянсу, який відбувся 14 червня, в блоці зробили заяву про те, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно буде надано відповідний план, в блоці не уточнили.
- Американський президент Джо Байден сказав, що Україна поки не готова до інтеграції в НАТО. Головною перешкодою він назвав корупцію.