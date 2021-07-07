Литва просить для України чітких планів для наближення до ЄС і НАТО

Президент Литви розповів, що потрібно Україні для наближення до ЄС і НАТО / REUTERS

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися у напрямку членства в Євросоюзі та НАТО. Про це він сказав на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, 7 липня.

"Потрібно чітке бачення, який внесок може зробити Україну в Євроатлантичне товариство, і як вона може зближуватися з ЄС і НАТО – цитує литовського президента Європейська правда.

"Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародне товариство очікує запевнень у тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбітний порядок денний це те, що мотивує людей", – сказав Науседа.

Президент Литви також зазначив, що успіху в реформах можна досягти введенням добре дійової ринкової економіки, просуванням євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьбою з корупцією.

Однією ж з головних завдання, за його словами, є підвищення довіри українців до судової системи, їх впевненість у тому, що антикорупційна система працює належним чином.

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