Президент Польщі на Кримській платформі заговорив українською мовою

Дуда заговорив українською мовою

Президент Польщі Анджей Дуда під час Кримської платформи у понеділок, 23 серпня, звернувся до присутніх українською мовою, повідомляє ТСН.юа.

"Шановний пане Президенте України! Шановні панове, дорогі друзі! Велике спасибі, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами", - почав свій виступ Дуда після чого перейшов на польську мову.

Президент Польщі під час виступу також висловив підтримку територіальної цілісності України і згадав, що його країні теж добре знайоме слово окупація.

читайте також"Поставити Росію на місце": США зробили заяву на Кримській платформі

"Я приїхав до вас із сусідньої держави, в якій слова "захоплення", "окупація" вживалися дуже часто. Ми в Польщі дуже добре розуміємо, що відчуває людина, яка втрачає своє майно і гідність, яку намагаються позбавити національної ідентичності, якій кажуть "це вже не твоя держава", — продовжив він і висловив сподівання, що саміт покладе початок деокупації Криму.

Реклама

Кримська платформа 2021

У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.

низка країн також представлена на рівні послів.

Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.