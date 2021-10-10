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Президент повідав, чому провалив свою обіцянку та все-таки переїхав на держдачу

10 жовтня 2021, 23:27

На початку своєї каденції глава держави заявив, що буде таким президентом для України, яких ще не було, і, як мінімум, не переїде на держдачу.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський зізнався, чому переїхав на держдачу / скріншот

Глава держави Володимир Зеленський відверто розповів, чому не дотримався свого слова і все ж переїхав у державну дачу.

На початку своєї каденції глава держави заявив, що буде таким президентом для України, яких ще не було, і, як мінімум, не переїде на держдачу. Втім, вже рік, як глава країни там живе й навіть встиг зробити ремонт, йдеться в програмі Світське життя.

"Все пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок, тобто я маю купити сьогодні територію, на якій буде мій будинок і будинок для охорони. Чесно скажу, живу я там як у готелі. Тим не менш, я привіз мої меблі з маєтку, який ми продали", — пояснив Зеленський.

Також глава держави відповів, чи будує вже для себе будинок на майбутнє, оскільки рано чи пізно його каденція президента закінчиться, а жити десь треба буде.

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"Чесно, ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як прискорити процес, або пидбати вже готовий будинок і зробити там ремонт, або нову землю і будувати новий будинок", - розповів він.

Також Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський зізнався, в якій країні здобуватиме вищу освіту його старша дочка Олександра, і чи залишиться вона в Україні.

Наступного року Олександра Зеленська закінчить школу і вступатиме до вишу. За словами президента, його дочка вчитиметься в Україні.

viber
Володимир Зеленський новини України Офіс президента
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