Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро

На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму / facebook.com/andriy.pavelko

УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.

Глава Української Асоціації футболу Андрій Павелко заявив про завершення переговорів з УЄФА.

Як заявив Павелко, в ході переговорів з УЄФА було вирішено, що на період проведення матчів Євро до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

"Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з картою України, тризубом і ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщений за картою, в центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберігом для наших хлопців", - написав Павелко в Facebook.

Павелко зазначив, що такий дизайн форми українські гравці матимуть виключно на Євро-2020.

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Павелко повідомив, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" і "Героям слава" і картою України ніде в світі не буде заборонений.

"У цьому була моя принципова позиція. І мільйони бажаючих зможуть придбати екіпіровку національної збірної України в представленому нами дизайні", - написав глава УАФ.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - Героям слава"

Українська асоціація футболу 6 червня представила нову форму національної збірної України. На футболках - написи" Слава Україні – Героям слава " і карта держави з Кримом. У цій формі гравці української збірної зіграють на Євро-2020.

У Росії негативно відреагували на такий крок України. Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев очікує, що УЄФА може заборонити українській збірній виступати в цій формі.

7 червня в УЄФА заявили, що жодних проблем з формою збірної України ні, тому українська команда може виступити у своїй новій екіпіровці

Як повідомляли в ЗМІ, російська футбольна влада розглядала можливість відмови збірної Росії від участі в Євро-2020 через інцидент з Україною.

Однак 10 червня, після того як Росія офіційно поскаржилася на форму України, в УЄФА заборонили українській команді виходити у формі з гаслом "Героям Слава".

11 червня гасло "Слава Україні - Героям слава", а також карта України з тризубом в центрі, за рішенням Української Асоціації футболу стали офіційними футбольними символами країни.

Примітно, Україна може вийти у футболках з Кримом і "Слава Україні - Героям слава" на матч, який пройде в Санкт-Петербурзі. Для цього українській збірній потрібно пробитися до чвертьфіналу турніру.