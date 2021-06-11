УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро

11 червня 2021, 19:42
Прослухати новину
Зупинити

УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020.

На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму / facebook.com/andriy.pavelko

УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.

Глава Української Асоціації футболу Андрій Павелко заявив про завершення переговорів з УЄФА.

Як заявив Павелко, в ході переговорів з УЄФА було вирішено, що на період проведення матчів Євро до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

"Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з картою України, тризубом і ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщений за картою, в центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберігом для наших хлопців", - написав Павелко в Facebook.

Павелко зазначив, що такий дизайн форми українські гравці матимуть виключно на Євро-2020.

читайте також"Героям слава!": УЄФА в мережі "атакували" захисники збірної України

Павелко повідомив, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" і "Героям слава" і картою України ніде в світі не буде заборонений.

"У цьому була моя принципова позиція. І мільйони бажаючих зможуть придбати екіпіровку національної збірної України в представленому нами дизайні", - написав глава УАФ.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - Героям слава"

Українська асоціація футболу 6 червня представила нову форму національної збірної України. На футболках - написи" Слава Україні – Героям слава " і карта держави з Кримом. У цій формі гравці української збірної зіграють на Євро-2020.

У Росії негативно відреагували на такий крок України. Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев очікує, що УЄФА може заборонити українській збірній виступати в цій формі.

7 червня в УЄФА заявили, що жодних проблем з формою збірної України ні, тому українська команда може виступити у своїй новій екіпіровці

Як повідомляли в ЗМІ, російська футбольна влада розглядала можливість відмови збірної Росії від участі в Євро-2020 через інцидент з Україною.

Однак 10 червня, після того як Росія офіційно поскаржилася на форму України, в УЄФА заборонили українській команді виходити у формі з гаслом "Героям Слава".

11 червня гасло "Слава Україні - Героям слава", а також карта України з тризубом в центрі, за рішенням Української Асоціації футболу стали офіційними футбольними символами країни.

Примітно, Україна може вийти у футболках з Кримом і "Слава Україні - Героям слава" на матч, який пройде в Санкт-Петербурзі. Для цього українській збірній потрібно пробитися до чвертьфіналу турніру.

УЕФА збірна України збірна України з футболу Андрій Павелко УАФ
Зараз ви переглядаєте новину «Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризикуСерцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику Гороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісниківГороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісників Чи занадто небезпечні смартфони для здоров'я - відповідь кардіологівЧи занадто небезпечні смартфони для здоров'я - відповідь кардіологів Свавілля і військове кумівство: як закон про побратимів перетворює армію на ОЗУСвавілля і військове кумівство: як закон про побратимів перетворює армію на ОЗУ Аліна Гросу в ролі Круелли записала кліп на пісню Малинові губиАліна Гросу в ролі Круелли записала кліп на пісню Малинові губи

Останні новини

11:02

Доля КНДР і розрахунки картоплею: як нові санкції ЄС вдарять по Білорусі

10:56

У моду на літо 2021 повернулися запаморочливі та ефектні сонцезахисні окуляри в стилі 70-х Відео

10:48

Гороскоп на 12 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: злет у кар'єрі, пригоди та обмани Відео

10:19

"Пробірки з кров'ю і тисячі шприців": під Сумами знайшли величезне звалище COVID-відходів Відео

10:10

У Бучі школярка застрелила хлопця з пневмата: з'явилося відео з місця трагедії

Реклама
09:44

Чому зустріч Зеленського і Байдена загрожує перетворитися на страшний сон для України Погляд

09:20

Випив, закусив і заснув: на Черкащині господиня застукала злодія на власній веранді Відео

08:33

"Псевдочуму хотіла продати": у Києві співробітниця лабораторії поцупила штам пташиного вірусу Відео

08:19

Коронавірус в Україні 12 червня: виявлено майже 1,3 тис. нових хворих Відео

07:45

Україна вакцинується: на вихідних працюватимуть понад 50 центрів вакцинації Відео

07:34

Зустріч Зеленського і Путіна: Кулеба повідомив, що місце рандеву президентів поки не обговорюється Відео

07:22

"Словесне нетравлення шлунка": Путін прокоментував слова Байдена про те, що він "убивця" Відео

07:10

Путін має намір правити Росією ще 12 років: політик зробив заяву про плани Кремля щодо Білорусі Відео

06:35

Гороскоп на завтра 13 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборона на ризик та загроза хвороби Відео

06:02

Зірка Кварталу похвалилася схудлою фігурою в бікіні

05:28

Новий удар Росії по Україні: експерт пояснив, навіщо Москві потрібен Північний потік-2 Відео

04:22

Утече і поставить клеймо "вульгарна": манікюр, який бісить чоловіків Фото Відео

03:50

Експерт пояснив, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві

03:02

Вчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир Відео

02:16

Якщо Голос зникне, офісу Зеленського доведеться створювати штучно "Голос-2" - експерт

Реклама
01:37

Дівчина соліста Maneskin в одній білизні ніжно засвітила свій ранковий образ

00:51

Навіщо їсти огірки: коли вони рятують і чим шкодять Відео

00:05

Поїхав відразу після школи на заробітки: у Чехії знайшли мертвим у річці 19-річного українця Відео

11 червня, п'ятниця
23:45

Чи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідь Відео

23:36

Лікар розповіла, яку черешню небезпечно купувати Відео

22:56

Плавання або біг: в чому сила тренування Відео

22:45

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні - Зеленський Відео

22:41

У Житомирській області знайшли мертвим немовля: його мати приховала вагітність від сім'ї Відео

22:29

Окупанти Криму засумнівалися в якості питної води з Азовського моря Відео

21:52

Кулеба розкрив деталі зустрічі Байдена і Зеленського Відео

21:50

У Запорізькій області п'яний чоловік напився бензину і закурив

21:19

Від спеки до заморозків: кліматолог попередила про небезпечну погоду Відео

21:18

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

21:00

Навальний, вбивства та війна: "нова форма" збірної РФ із "гріхами" Путіна Фото Відео

20:55

П'ять дивовижних переваг від прогулянки: деякі здивують Відео

20:53

Журнал Time розмістив на своїй обкладинці відображення Путіна в окулярах Байдена Відео

20:24

Вбиває рак і холестерин: цей потужний рослинний білок знижує ще й ризик серцевого нападу Відео

20:20

Смартфони і навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні

20:15

В Україні різко змінилися ціни на полуницю: яка вартість ягоди в регіонах

20:00

Як повернути здоровий сон після COVID-19 - відповідь вчених Відео

Реклама
19:56

Україні легше отримати від РФ відшкодування збитків, аніж репарації Погляд

19:42

Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро Відео

19:37

В ЄС б'ють на сполох та закликають деяких громадян відмовитися від AstraZeneca

19:34

Про які проблеми зі здоров'ям "сигналять" білі плями на нігтях Відео

19:29

Мріяв стати боксером: подробиці вбивства 8-річного хлопчика в Покрові Відео

19:27

Кейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження дочки принца Гаррі

19:15

Зірвала злість: в Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула Відео

19:05

Bethesda запрошує всіх охочих безплатно пограти в Fallout 76 Відео

19:04

У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою

18:41

Як залучити сімейне щастя і що не можна робити вдома Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти