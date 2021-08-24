Президент Зеленський перед парадом на Майдані потролив Януковича

Зеленський потролив Януковича / УНІАН

Президент Володимир Зеленський, виступаючи 24 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, у своїй промові навмисно не згадав четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

Глава держави перераховував видатних постатей української державності родом з різних регіонів України. Говорячи про Донеччину, Зеленський "забув" Януковича.

"Рівненська область подарувала нам першого президента України, Чернговщина - другого, Сумщина - третього, Донецька область подарувала нам Леоніда Бикова... і Сергія Бубку", - сказав Зеленський.

Його слова викликали оплески та сміх у експрезидентів України, які були присутні на урочистих заходах.

Як повідомляв Главред, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового свята - Дня державності. Його відзначатимуть в День Хрещення Русі 28 липня.

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Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. З нагоди свята по всій країні заплановано понад 150 заходів. Зокрема, в Києві відбудеться військовий парад на Хрещатику і річковий парад на Дніпрі. З повною програмою святкувань можна ознайомитися тут.

Онлайн-трансляцію урочистих заходів читайте тут.