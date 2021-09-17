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Надбавка до пенсії: українцям назвали дату старту доплат по 500, 400 і 300 гривень

17 вересня 2021, 16:52

Додаткові виплати пенсіонерам будуть нараховуватися вже з 1 жовтня 2021-го.

Гроші, пенсія
Пенсіонерам пообіцяли підвищити виплати / УНІАН

В Україні додаткові виплати передбачили для пенсіонерів з жовтня 2021 року.

Відповідну зміну було внесено при розгляді проекту держбюджету, повідомляє видання Пенсійний кур'єр.

Кому і коли світять підвищені пенсії

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, щомісячні доплати будуть додаватися з 2022 року.

Підвищені пенсії покладені а тим хто досяг 75-річного віку додаткові виплати будуть нараховуватися вже з 1 жовтня.

Розмір доплат пенсіонерам: що відомо

Людям у возасті 70-75 років додаватимуть до щомісячної пенсії по 300 гривень. Всього в Україні таких осіб налічується 1,7 млн.

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У Мінсоцполітики пояснили, що для осіб старше 70 років при наявності тривалого стажу (у чоловіків - 35 років, а у жінок - 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складе 3000 грн.

Разом з тим, якщо ж страховий стаж становить 25 років у чоловіків і 20 у жінок, таким пенсіонерам обов'язковий мінімум повинен дорівнювати 2500 гривень.

Крім того, при наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для зазначених осіб буде визначатися пропорційно наявному страховому стажу.

Чого чекати пенсіонерам у віці старше 75 років

З 1 жовтня 2021-го виплати в розмірі 400 гривень щомісяця почнуть нараховувати пенсіонерам віком від 75 до 80 років.

Крім того з квітня 2020-го доплату в розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери старше 80 років. Виплати будуть продовжені і в 2022-му році.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

читайте такожУкраїнцям підвищать пенсії: Шмигаль розповів, кому чекати надбавки

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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