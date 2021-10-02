Причіп задавив 9-річного хлопчика: під Одесою катання дітей на тракторі закінчилося трагедією

ДТП в Одеській області / od.npu.gov.ua

В Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 9-річна дитина.

У селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з причепом, загинув 9-річний хлопчик, який катався в ньому, повідомили у Головному управлінні в Одеській області.

Трагедія сталася в суботу, 2 жовтня. У тракторі з причепом знаходилися п'ятеро хлопчиків у віці від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм у машині швидкої допомоги, інші не постраждали.

Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням та з'їхав з узбіччя. Після ДТП водій втік. Наразі поліцейські встановлюють його місцезнаходження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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/ od.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві неповнолітній хлопець за кермом автомобіля Таврія Славута збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 15-річний водій не зупинився, щоб допомогти постраждалій, і зник з місця події. Дитина померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.