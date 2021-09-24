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Приходив додому в синцях та почалися істерики: у Дніпрі вихователі знущалися над дітьми

24 вересня 2021, 20:30
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Батьки одного з малюків повідомили, що вихователі кричать на дітей і лаються при них.

Хлопчик сам записав розмови вихователів / УНІАН

У Дніпрі вихователька одного з дитячих садків грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. До нього також застосовувався фізичний вплив, стверджує мама дитини.

Інцидент стався ще в березні цього року в дитячому садку №298, але опублікувати запис, який зробив сам малюк за допомогою диктофона на смарт-годиннику, його мама зважилася тільки зараз, пише "ТСН".

Дитина почала мочитися в штани

На записі чутно, як діти знаходяться в дуже шумному приміщенні, з якими в грубій формі спілкуються вихователі.

"Дитина в саду почала впісюватися. Постійно були мокрі штани. Я його забрала додому на 10 днів. Вдома з ним було все добре. Сам ходив на горщик. Не було істерик. Я тоді зрозуміла, що є якась проблема в саду. Я дала йому смарт-годинник з функцією диктофона. Все, що ви чули на записі, сталося в перший день після того, як він побув вдома. Я прийшла його забирати, а мені вивели його в синцях", — розповіла мама хлопчика Юлія.

За її словами, спочатку вона подумала, що син у садочку оступився і впав. Однак згодом вона прослухала записи з диктофона.

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"На ній явно чутно два удари: під оком синяк і на вилиці. Його або штовхнули, або кинули. На наступний день в саду я запитала, що сталося. Мені сказали, що все було добре. На що я сказала, що у мене є інша інформація", — додала Юлія.

Пізніше вже інша вихователька сказала, що дитина нібито вдарився не на вулиці, а в групі. Власне, про що саме і звідки взагалі могла з'явитися травма - вихователька не сказала.

читайте також"Розумію канцтовари, а решта?": у дитсадку Черкас розгорівся скандал через список покупок"Я пішла до завідуючої та підняла питання. Сказала їй, що це ненормально: залякувати дітей, принижувати їх і спілкуватися матом. Поставила їй запис з диктофона. Вона вислухала з опущеними очима. Про те, що та матюкається при дітях, підтвердила й інша вихователька", — зазначила мама хлопчика.

У дитячому садку говорять з небажанням

Працівники дошкільного закладу коментувати інцидент не хочуть, посилаючись на нібито необхідність отримати дозвіл від департаменту гуманітарної політики Дніпра.

"Ми два роки з дитиною няньчилися. Він непоганий, але трохи виділяється. Але ні фізичного, ні психологічного насильства над ним не було", — заявила завідувачка дитячого садка.

Відповідь департаменту гуманітарної політики

Завідуюча сектором дошкільної освіти відділу освітньої діяльності міськради Оксана Турчина в коментарях до публікації в соцмережі пообіцяла розібратися в ситуації.

"Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах компетенції розглянуло звернення щодо ситуації, що склалася в установі №298, та надано письмову відповідь заявнику. Для розгляду звернення до управління освіти було запрошено для співбесіди директора закладу №298 та взято письмові пояснення з питань, порушених у зверненні", — повідомила Турчина.

Вихователька досі працює в дитячому садку.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську батьки маленьких українців всю ніч стояли в холодну погоду, заради запису дитини в дитячий садок. Так, утворилася величезна черга після місцевого ЦНАПу, де проходив запис в новий садок Джерельце.

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Дніпра
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