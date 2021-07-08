"Приліг, запропонував стосунки": деталі скандалу з вагітністю 12-річної дівчини від 17-річного хлопця

17-річному хлопцю на Чернігівщині загрожує в'язниця за секс з неповнолітньою / скріншот

Стали відомі подробиці скандальної історії в Чернігівській області, де 12-річна школярка завагітніла від 17-річного хлопця.

Як розповіла мати дівчинки, вона недогледіла за своєю дочкою, але каже, що молоді люди люблять один одного, йдеться в матеріалі Сьогодні.

Сама 12-річна дівчинка не коментує скандал, але за свого потенційного зятя заступилася її мати.

"Сергію інкримінують насильство. Яке насильство може бути, якщо обопільна згода", - стверджує жінка.

У свою чергу хлопець підкреслив, що не відмовляється від дитини.

Реклама

"Не приховую - дитина моя. Мені подзвонив вітчим її, мій хрещений. Приїдь, познайомишся з дівчиною. Я приїхав. Вони пішли іншу хату протоплювати, я приліг. Запропонував їй відносини ці. Вона відмовилася, потім погодилася", - розповів свою версію "роману" з 12-річною дівчинкою 17-річний хлопець.

За його словами, про те, що його партнерці тільки 12 років, він не знав. А тепер уже в жовтні молоді люди чекають дівчинку.

"Дзвонить і каже: мені не 14, мені 12. Я як взявся за голову. Думаю, хана мені буде. Що будуть кримінальну справу відкривати - я точно не знав", - розповів Сергій.

Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами за розбещення неповнолітньої. За законом - його партнерка ще дитина.

У місцевій соцслужбі не виключили того, що дитину можуть забрати з сім'ї. Там стверджують, що мати не належним чином виконує свої батьківські обов'язки.

читайте такожЗв'язав, побив і жорстоко зґвалтував: під Києвом рецидивіст поглумився над дівчиною

Раніше на Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, яка згодом народила від нього дитину. У Волинській обласній прокуратурі повідомили, що за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці.