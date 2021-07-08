"Приліг, запропонував стосунки": деталі скандалу з вагітністю 12-річної дівчини від 17-річного хлопця

Сергій підкреслив, що не відмовляється від дитини, але каже, що про вік партнерки не знав.
Стали відомі подробиці скандальної історії в Чернігівській області, де 12-річна школярка завагітніла від 17-річного хлопця.
Як розповіла мати дівчинки, вона недогледіла за своєю дочкою, але каже, що молоді люди люблять один одного, йдеться в матеріалі Сьогодні.
Сама 12-річна дівчинка не коментує скандал, але за свого потенційного зятя заступилася її мати.
"Сергію інкримінують насильство. Яке насильство може бути, якщо обопільна згода", - стверджує жінка.
У свою чергу хлопець підкреслив, що не відмовляється від дитини.
"Не приховую - дитина моя. Мені подзвонив вітчим її, мій хрещений. Приїдь, познайомишся з дівчиною. Я приїхав. Вони пішли іншу хату протоплювати, я приліг. Запропонував їй відносини ці. Вона відмовилася, потім погодилася", - розповів свою версію "роману" з 12-річною дівчинкою 17-річний хлопець.
За його словами, про те, що його партнерці тільки 12 років, він не знав. А тепер уже в жовтні молоді люди чекають дівчинку.
"Дзвонить і каже: мені не 14, мені 12. Я як взявся за голову. Думаю, хана мені буде. Що будуть кримінальну справу відкривати - я точно не знав", - розповів Сергій.
Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами за розбещення неповнолітньої. За законом - його партнерка ще дитина.
У місцевій соцслужбі не виключили того, що дитину можуть забрати з сім'ї. Там стверджують, що мати не належним чином виконує свої батьківські обов'язки.
читайте такожЗв'язав, побив і жорстоко зґвалтував: під Києвом рецидивіст поглумився над дівчиною
Раніше на Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, яка згодом народила від нього дитину. У Волинській обласній прокуратурі повідомили, що за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці.