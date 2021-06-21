"Прилетіло по щах": у центрі Києва побили стримера, який поцілував дівчину

Стример поставив якесь питання і скориставшись розгубленістю дівчини поцілував її в щоку.
В Києві молодий чоловік, після того як поцілував дівчину, отримав удар в щелепу від перехожого.
Інцидент стався в центрі міста на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, повідомляє ресурс Київ сейчас.
Відзначається, що стример підійшов до дівчини і поцілував її в щоку. При цьому практично моментально він отримав відповідь у вигляді удару.
Звернемо увагу, що подія відбувалася в темний час доби, при цьому дівчина стояла біля самоката і щось розглядає на екрані смартфона.
У той же врмея підскочивший до неї стример поставив їй якесь питання і скориставшись розгубленістю дівчини поцілував її в щоку.
У свою чергу дівчина відсторонилася від нахаби і обурилася його вчинком.
При цьому на захист дівчини став інший чоловік, який підійшов до стримера і вдарив його кулаком в обличчя.
"Стример підійшов до дівчини і поцілував її в ефірі. У цю ж секунду йому прилетіло по щах від чоловіка. Ким цей чоловік є дівчині - невідомо", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва на Поштовій площі група підлітків серед білого дня побила 12-річну дівчинку.
Вони розбивали об її голову яйця і били кулаками. У дитини діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку.
У побитті брали участь шість чоловік-п'ять дівчаток і один хлопчик, їм по 14-15 років. Знущання знімали на відео, яке потім опублікували в соціальних мережах.
До слова, в момент побиття дівчинки на Поштовій площі було багато людей, але ніхто з перехожих не заступився за дитину.