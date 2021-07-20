"Прийму це як наказ": Верещук заявила про бажання стати міністром оборони

Ірина Верещук хоче стати міністром оборони / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони.

Вона закликала журналістів дочекатися спочатку рішення чинного міністра Андрія Тарана про відставку. Нардеп під Верховною Радою пояснила, чому саме вона повинна очолювати відомство.

"Я б погодилася (стати міністром оборони. – ред.). Я вже це говорила тисячу разів - я прийму це як наказ. Прекрасно розумію, працюючи в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони, що потрібно для сьогоднішньої армії. Міністерство оборони - це саме той політичний орган, де на чолі має стояти політик, людина, яка вміє робити політику, розбирається в цьому. Є менеджером і, фактично, обслуговує військо, яке воює", – сказала Верещук.

Верещук зазначила, що поділ повноважень, фінансування зарплат, питання житла для військових і багато іншого – це всі питання Міністра оборони.

"А війна, все, що стосується стратегії, це питання командувача ЗСУ і тих, хто воює", – додала вона.

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Нагадаємо, чутки про відставку міністра оборони України Андрія Тарана з'явилися після того, як міністр МВС Арсен Аваков подав у відставку.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні фракції Слуга народу будуть два кадрові обговорення. Йдеться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи. Також на порядку денному обговорення претензій, які існують до Генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Раніше в українському Міністерстві оборони потрапили в конфуз, вкрай неоднозначно прокоментувавши чутки про можливу відставку керівника відомства Андрія Тарана.

"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що - фальцет", - написали в Facebook від його імені.

Відповідно, співробітники Міноборони переплутали поняття "фальшстарт" і "фальцет" [особливу техніку співу, при якій чоловічий голос сильно відрізняється від звичайного тембру і схожий по висоті видаються нот на жіночий - Главред].