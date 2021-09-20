Природне диво чи проблема: у Дніпрі посеред річки раптово з'явився новий острівець

Штучний острів в Дніпрі / скріншот з відео

У місті Дніпро неподалік від Січеславської набережної на річці утворився "острів" штучного походження. Жителі міста стали ставити питання, чи це – природне диво, чи ознаки екологічної проблеми.

Доктор біологічних наук Григорій Шматков стверджує, що виник штучний острів у зв'язку з незаконними каналізаційними викидами в Дніпро, у зв'язку з тим, що в них міститься глина, мовиться в сюжеті 11-го каналу, розміщеному в Youtube.

У сюжеті стверджується, що неподалік від нового острова розташований ряд закладів громадського харчування, а також стік дощової каналізації. Своєю чергою річки стічними водами призводить до того, що починають розвиватися рослини, які закріплюються на дні й виростають до поверхні річки.

Острівець утворився посеред Дніпра / скріншот з відео Як на появу острова реагує влада

У регіональному управлінні водних ресурсів області відповіли, що насамперед, аби щось демонтувати, потрібні гроші. Крім цього, потрібно отримати й спеціальний дозвіл на виконання зазначених робіт. До того ж потрібно спочатку довести, що ця ділянка може бути небезпечною. "Якщо еколог сказав, що це небезпечне явище, хай доведе це", – прокоментував Ігор Потапенко, заступник начальника управління.

Разом з тим у міській раді Дніпра повідомили, що проблеми річки – не належать до їхньої компетенції. Тож поки що, острів залишається в акваторії Дніпра.

А тим часом у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології. За словами Андрія Мальованого, Україна офіційно почала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік. Єдиний вихід – змінити підхід до споживання ресурсів.