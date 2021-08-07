Природні катаклізми літа: на півдні України раптово випав сніг упереміш із градом

Трасу "Одеса-Миколаїв" засипало снігом / скріншот

Кліматичні зміни дісталися і до України. Після засипаної снігом Бразилії, зима вирішила показати себе на трасі "Одеса-Миколаїв". Разом з дощем там випало стільки граду, що все це стало схоже на снігові замети.

Про природні катаклізми схвильовані пасажири і водії транспорту розповідають в соцмережах, показуючи засніжені узбіччя дороги. Сніг у серпні – те, чого люди очікували найменше. При цьому температура повітря становить близько 20 градусів.

Частина авторів зазначає, що сніг – це всього-на-всього ілюзія, а насправді на узбіччях скупчився град. У коментарях до відео розгорнулася справжня дискусія сніг це чи град, деякі користувачі вважають таку погоду передвісником кліматичної катастрофи.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, перша половина серпня в Одесі обіцяє бути дощовою, практично щодня обіцяють грози. При цьому температура найближчими днями підніметься до 30 градусів.

Раніше головний народний синоптик Леонід Горбань розповів про погоду на осінь 2021 року. Так, у вересні українців чекає ще 10 теплих днів. Але потім підуть дощі і похолодання. Жовтень же буде сухим, але з нічними морозами. Також можливі сильні дощі в кінці місяця. У листопаді, за словами синоптика, холоди продовжаться. Також очікуються опади, в тому числі ранній сніг.

Горбань також додав, що зима 2021 року в Україні буде, ймовірно, холодною – в грудні можливі сильні морози і крижані дощі вже в першій декаді місяця. А в другій очікуються невеликі снігопади.